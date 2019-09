Plánovaný termín návratu letadel Boeing 737 Max do provozu se zřejmě opět posouvá. Po společnostech Southwest a United Airlines je odstranily z letového řádu do prosince i American Airlines. Stroje, které mají po dvou tragických nehodách od března zakázáno létat, tedy nejspíše nevzlétnou do Dne díkůvzdání, kdy je ve Spojených státech tradičně doprava nejsilnější.

