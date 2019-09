Stavební firmy v Česku vidí další vývoj ve svém oboru pesimističtěji než na začátku roku. Analytická společnost CEEC Research v létě oslovila zhruba stovku stavebních firem. Podle nich české stavebnictví letos vzroste meziročně o 2,7 procenta a příští rok o 1,1 procenta. Letošní výhled je tak oproti studii CEEC Research ze začátku roku horší o 0,5 procentního bodu.

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) loni stavebnictví meziročně vzrostlo o 9,2 procenta, nejvíce od roku 2003. Pozemní stavitelství stouplo o 9,1 procenta, inženýrské o 9,3 procenta. Předloni stavebnictví vzrostlo o 3,3 procenta. Letos do konce června stavebnictví stouplo o 3,1 procenta.

"Lze očekávat, že růst bude postupně zpomalovat, až nastane stagnace. Je jen otázkou času, kdy to přijde. Většina firem se již na tuto situaci aktivně připravuje," uvedl ředitel CEEC Research Jiří Vacek.

3,1 procenta byl podle ČSÚ růst stavebnictví do konce letošního června. Za celý loňský rok to bylo 9,2 procenta.

Optimističtější jsou velké firmy s minimálním ročním obratem 200 milionů korun. Ty očekávají pro letošek růst o pět procent. Malé a střední firmy předpokládají zhruba dvouprocentní růst. O něco lépe by na tom mělo být pozemní stavitelství, tedy hlavně výstavba bytů, kanceláří nebo průmyslových hal a skladů. "Pozemní stavitelství čeká na nový stavební zákon a na další kroky, jako je například zřízení hlavního pražského stavebního úřadu. Do doby, než tato systémová vylepšení nastanou, nelze očekávat, že by se mělo našemu oboru významněji dařit," uvedl předseda představenstva společnosti Trigema Building Petr Bělina.

Kapacity stavebních firem jsou nyní vytíženy v průměru na 94 procent. Není podstatný rozdíl mezi firmami zaměřenými spíše na pozemní stavitelství a společnostmi, které se zabývají spíše inženýrským stavitelstvím, tedy především dopravní infrastrukturou.

V letních měsících řeší firmy navyšování svých kapacit různě. Nejvíce využívají práci o víkendech nebo přesčasy (79 procent), brigádníky najímají necelé dvě třetiny oslovených firem. Necelá třetina najímá agenturní zaměstnance. Zhruba dvě pětiny stavebních firem zaměstnávají zahraniční pracovníky.

