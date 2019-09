Sítě českých dálnic a železničních koridorů měly být podle původních plánů hotové do roku 2010. Píše se rok 2019 a dokončena není infrastruktura pro silniční ani vlakovou dopravu. Chybí tak klíčová vnitrostátní i mezinárodní spojení. Západ nám v oblasti dopravy utekl už dávno, ale teď nás začíná předhánět i Východ, shodli se účastníci debaty Hospodářských novin na téma budoucnost dopravy.

"Pomalu ztrácíme svou pozici mezi zeměmi s rozvinutou infrastrukturou. Dříve jsme se srovnávali s Německem či Francií, dnes zaostáváme i za Maďarskem či Chorvatskem. A Poláci, kteří nám před 15 lety naše silnice a dálnice záviděli, by nás dnes mohli školit," říká předseda Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp, který v minulosti působil jako generální ředitel Českých drah a jako náměstek ministra dopravy.

Problém podle něj je, že dopravní projekty trvají často desítky let, ale politici přemýšlejí jen v horizontu volebního období a nezajímají se o budoucnost země. Výstavbu komplikují i tuzemská legislativa, složitá příprava staveb a rozhodování úředníků.

Debata o budoucnosti dopravy O stavu českých silnic, o přínosech vysokorychlostní železnice, ale i o rozvoji lodní dopravy spolu diskutovali podnikatel a zastupitel města Ústí nad Labem Martin Hausenblas, předseda Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp a moderátor diskuse a vydavatel portálu Euractiv.cz Jan Vitásek.

Neutěšený je i stav železniční sítě. Vlaky z Berlína či Hamburku dojedou do Vídně dříve oklikou kolem Česka než přes naše území. A stejně tak vlaky z Mnichova do Varšavy. "Místo křižovatky Evropy se z Česka stává spíš kruhový objezd. Řada regionů navíc není dobře napojena ani na zahraničí, ani na Prahu. Pro své sídlo si je tak vybírá málo firem a chybí jim zdroje zaměstnanosti a prosperity," líčí propagátor udržitelné dopravy Martin Hausenblas, který je zastupitelem Ústí nad Labem, spoluzakladatelem on-line taxislužby Liftago a spolumajitelem výrobce textilu Adler.

Odříznutým regionům podle něj pomůže síť vysokorychlostních tratí, které plánuje ministerstvo dopravy a Správa železniční dopravní cesty začít stavět kolem roku 2025. "Třeba z Ústí nad Labem se lidé rychlovlakem dostanou za 25 minut do Prahy i do Drážďan. To přiláká k bydlení v Ústí více lidí s vyšším příjmem, do místní ekonomiky přitečou peníze a celá aglomerace se může dál rozvíjet," uvádí Hausenblas.

Věří, že tak dojde k lepší distribuci bohatství napříč republikou, což přispěje k rozvoji celé země. "Pomůže to i Praze. Kvůli výši výdělku tam chce žít spousta lidí, ale s přílivem obyvatel se zvyšují ceny bydlení a většina příjmů padne na nájmy. Problém je, že Češi nechtějí trávit dojížděním za prací víc než hodinu. A s tím by rychlovlaky mohly pomoci," říká ústecký zastupitel.

Podle Emanuela Šípa sice rychlovlaky dramaticky změní dopravu v Česku, ale aktuální koncepce vysokorychlostních tratí trpí řadou nedostatků. "Cestující musí mít možnost přestoupit z rychlovlaků na všechny existující způsoby dopravy. Zatím ale nemáme kvalitní a funkční přestupní strategii," upozorňuje.

Vadí mu také, že v návrhu vysokorychlostních tratí chybí trasa z Prahy do Českých Budějovic. "Politici si neuvědomili, že se tudy cestuje třeba směrem na Řím nebo Lublaň. A není zanesena ani v návrhu transevropské dopravní sítě TEN-T, která má lépe propojit jednotlivé členské země," říká dopravní expert.

Rychlotratě by mohly sloužit i jako energetická síť

Výstavba vysokorychlostních tratí znamená pro Česko v příštích 20 letech výdaje v rozsahu 600 až 800 miliard korun. "Mělo by se to objevit jako mandatorní položka ve státním rozpočtu v rozsahu 30 až 40 miliard korun ročně. Aniž by tohle politici schválili, nemá cenu stavět nějaká izolovaná torza. Musíme se poučit a neopakovat chyby, které se staly při výstavbě dálnic a železničních koridorů," varuje Šíp.

S financováním rychlotratí podle něj může pomoci evropský fond CEF, který má rozvíjet projekty v rámci transevropské sítě, nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru formou tzv. PPP projektů. "Soukromé peníze ale nesmíme brát jako automatickou náhradu chybějících veřejných prostředků. Splácení peněz ze soukromých zdrojů trvá často dlouhá léta a jejich využití je důležité vždy dobře zvážit," říká Šíp.

Martin Hausenblas podotýká, že při tvorbě infrastruktury pro rychlovlaky je potřeba cílit na nejnovější technologie. "Koridory musíme plánovat na rychlost 400 kilometrů za hodinu, ačkoliv se zatím nepoužívá, protože třeba trať pro rychlost 250 kilometrů v hodině má úplně jiné oblouky a náklony. Jakmile vyznačíme koridory v krajině, už nikdy je nepřetrasujeme," upozorňuje Hausenblas. A dodává, že zatímco v zahraničí tuto infrastrukturu plánovali často před 30 lety, Česko má unikátní možnost vytvořit ji s ohledem na současné požadavky a s výhledem do budoucnosti.

Vysokorychlostní tratě by podle Hausenblase mohly sloužit i pro vedení elektřiny: "Členské státy EU si zatím vyrábějí elektřinu každý sám, ale v budoucnu by mohla vzniknout celoevropská energetická síť. Česko je v srdci Evropy a ostatním zemím by mohlo nabídnout svou vysokorychlostní železniční síť i pro souběžné vedení vysokonapěťových kabelů."

Česko může mít více mezinárodních letišť

Rychlovlaky mohou také urychlit cestu na Letiště Václava Havla. Evropská unie má vizi, že v Evropě každých 600 kilometrů vznikne velký letecký hub. A tyto huby mají propojit vysokorychlostní tratě, které mají nahradit krátké lety. S jejich napojením na leteckou dopravu by tak podle Hausenblase mělo počítat i Česko.

"Třeba Drážďany mají velký zájem o rychlé spojení na pražské letiště, jemuž by se díky rychlovlakům zvýšila spádová oblast. Získalo by tak na atraktivitě a globální aerolinky by sem mohly převést přímé lety do celého světa. Jestliže se Praha napojí na globální trh, zařadí se mezi přední metropole," uvádí Hausenblas.

Těžit z toho mohou i další města, jimž by rychlá cesta na letiště přinesla větší zájem firem. "Z Ústí i z Plzně byste se na letiště dostali za půl hodiny, rychleji než dnes z centra Prahy. To by s letištěm mohl spojit rychlovlak vedený tunelem z hlavního nádraží. Cesta by se tím zkrátila na 10 minut," líčí ústecký zastupitel.

Podle Emanuela Šípa ale vlakové spojení na letiště čelí odporu železničářů. "Často se setkávám s názorem, proč máme podporovat letectví na úkor železnice. Ovšem ve výsledku na tom vydělají všichni," říká.

Vedle pražského letiště by mohlo nabýt na významu i to pardubické. Díky vysokorychlostní trati by cesta z Prahy do Pardubic trvala jen půl hodiny.

"Umožnilo by to odlehčit přetíženému ruzyňskému letišti a současně by to byl neuvěřitelný rozvojový impulz pro Pardubický kraj," podotýká Hausenblas. Větší roli by díky zrychlení spojení mohla hrát i další letiště. "Část letů z Ruzyně by se mohla přesunout na Letiště Vodochody nebo i do Brna, kam by měla trvat cesta z Prahy rychlovlakem pouhou hodinu," tvrdí Šíp.

Nákladní doprava se přesune na lodě

S Hausenblasem se Šíp shoduje v názoru, že v Česku je také potřeba více rozvíjet lodní dopravu. "Zatímco v Evropě se pokládá za ekologický způsob přepravy, u nás nikoliv. Je to odraz konkurenčního boje v Německu mezi železniční a lodní dopravou, který se přenáší i k nám. Říční přeprava je však pro nás důležitá," uvádí Šíp.

Martin Hausenblas je přesvědčený, že s tlakem na snižování emisí oxidu uhličitého se stále více nákladu bude přesouvat z kamionů právě na lodě. "Aktuálně se řeší dostavba tří jezů: na Labi v Přelouči, v Děčíně a v Malém Březně. Uvázlo to ale na mrtvém bodě. Záleží, jestli dokážeme kompenzovat dopady na životní prostředí způsobené stavbou děčínského jezu. Dobrý dopravní systém ale musí zahrnovat všechny způsoby dopravy, včetně lodní," myslí si podnikatel.

Česko podle něj potřebuje také dopravní uzly, kde se potkají různé druhy dopravy. Takovým příkladem je třeba plánovaný nákladní přístav v Pardubicích, který by měl mít návaznost na železnici, letiště i silnici. "Podobný uzel může vyrůst i v Ústí nad Labem. V budoucnu by tam měl končit vysokorychlostní železniční tunel vedoucí pod Krušnými horami z Německa. Zároveň tam je dálniční přivaděč. A pokud by se zlepšila splavnost Labe, mohlo by v Ústí nad Labem vzniknout významné překladiště," přibližuje Hausenblas.

Podle Šípa nelze opomíjet ekologické výhrady vůči plánovaným říčním stavbám, ale zároveň je třeba hledat možná řešení. "Politici musí umět smiřovat různé zájmy a najít kompromis. A udělat všechna myslitelná kompenzační opatření," říká dopravní expert.

Hausenblas přitom upozorňuje, že Česko zatím není připravené na bezuhlíkovou budoucnost. Čtvrtinu exportu tvoří automobilový průmysl, který se stále orientuje na fosilní pohony. "Musíme se připravit, že časem celý tento segment vypadne. Pokud se nestaneme lídry v elektromobilitě a dalších technologiích, tak se dostaneme do role outsidera. Když zůstaneme jen produkčním řetězcem, můžeme mít velký problém. Elektromobily jsou jednoduchá auta a nevyžadují tolik lidské práce. Lze tak snadno jejich výrobu robotizovat či přesunout jinam," varuje.

Rád by také viděl Česko jako centrum výzkumu a vývoje autonomních vozidel. "Spojené státy při cestě na Měsíc rozvinuly technologie, na nichž stojí dodnes. Podobnou příležitost má teď i Česko, pokud vytvoří podmínky pro zasídlení firem zabývajících se autonomním řízením. Naučit počítače řídit tak blbě jako lidi není zas tak těžké, takže je to otázka poměrně blízké budoucnosti," říká Hausenblas.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

