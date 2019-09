Ve stavění silnic a dálnic se Česko propadá na chvost Evropské unie. Například Poláci jsou nyní v tempu výstavby mnohem dál než Češi. Proč se ale v tuzemsku nedaří stavět dálnice, když do země proudí miliardy z EU? "Na současné problémy bylo zaděláno dávno předtím, než se objevily. Buď chybným zadáním, špatnou prací, nebo nedostatečnou kontrolou," upozorňuje Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury.

HN: Evropská unie si dala závazek, že do roku 2030 má fungovat páteřní síť, propojení dopravních koridorů napříč celou Evropou. Myslíte si, že se to na českém území podaří?

Současná ambice stále předpokládá, že až na drobné výjimky se podaří transevropskou dopravní síť (TEN-T) do roku 2030 zprovoznit. Největším otazníkem je Pražský okruh. Celá síť TEN-T, kterou EU předpokládá dobudovat do roku 2050, by mohla být dřív.

HN: Jaké úseky silnic v Česku spěchají na dostavění nejvíc?

Nejdůležitější jsou chybějící úseky na tazích s největší dopravou, to jsou bohužel ty nejkomplikovanější. Bezesporu je to dokončení jihovýchodní a severní části Pražského okruhu, dokončení oprav dálnice D1, část dálnice D3 ve Středočeském kraji a její napojení na Rakousko. Dálnice D35 z Hradce Králové do Olomouce, pak řada obchvatů měst, například Přerova. Výzkumy o vlivu zplodin na lidské zdraví jsou tak alarmující, že by to měla být absolutní priorita i jinde. Proto nejde jen o automobilovou dopravu. Mezi největšími městy potřebujeme rychlejší a spolehlivější spojení. Novým tématem, které bude mít velký vliv na ekonomiku a cestování, jsou vysokorychlostní železniční tratě.

Tomáš Janeba (47) Od roku 2012 je prezidentem Asociace pro rozvoj infrastruktury, think-tanku pro veřejnou infrastrukturu v Česku. V letech 2004–2006 se jako zástupce ředitele podílel na zahájení činnosti PPP Centra České republiky, agentury ministerstva financí. Od roku 1997 působil sedm let jako finanční poradce ve společnosti PricewaterhouseCoopers, se zaměřením na investiční strategii, oceňování a projektové financování. Mezi jeho záliby patří hory, freeride, skialpinismus a černobílá fotografie.

HN: EU posílá na stavbu tuzemské dopravní sítě hodně peněz, ovšem stav českých dálnic ani silnic tomu neodpovídá. V čem je podle vás problém?

Ano, dostali jsme od unie spoustu peněz. V průměru to bylo ročně kolem 20 miliard korun, tedy 25−30 procent z ročního rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Určitě by nás všechny víc bolelo, kdybychom je museli hledat někde jinde a přitom se třeba zadlužovat. Otázka by ale možná měla znít, zda jsme toho z těch peněz mohli postavit víc a rychleji. A to si myslím, že ano. Propásli jsme příležitost. Poláci za stejné období postavili mnohem více kilometrů dálnic než my. Tempo jsme nabrali až teď, v posledních dvou třech letech. Podle nedávného porovnání indexu kvality silnic se však postupně propadáme na chvost zemí EU. Byli jsme druhá liga, teď jsme ve třetí. Investoři už nyní dají přednost Polsku, pokud potřebují kvalitní cesty. Ano, máme problémy a je jich celá řada. Za těch sedm let, co vedu asociaci, vidím, že nám chybí skutečný zájem problémy řešit.

HN: Co je tedy hlavním problémem?

Realizace dopravních staveb má obrovskou setrvačnost. Na problematické stavby, o nichž lidé dnes a denně čtou a za které každý úřadující ministr "dostává kartáč", on má ve skutečnosti minimální vliv. Na tyto problémy bylo zaděláno dávno předtím − buď chybným zadáním, špatnou prací, nebo nedostatečnou kontrolou. To je odpovědnost investorských organizací. Ředitelství silnic a dálnic prakticky všechno outsourcuje externím dodavatelům. Kontrola kvality je s otazníkem, vše se podřizuje snaze rychle stavět. Média by měla podávat férový obraz, a ne jen citovat opozici, která s chutí kritizuje ministra. Když dojde na schvalování důležitých změn zákonů, jež procesy urychlí, nakonec je nepodpoří. Nebudou přece podporovat vládu. Druhým typem problémů jsou koncepční změny. Ty se ale dlouhodobě neřeší, protože na ně nezbývají čas a energie. Jsou to ale změny, jež nám ušetří miliardy a urychlí stavby o roky.

HN: Od roku 2021 půjde na české projekty méně peněz z EU. Jak se to dotkne dopravní výstavby?

Od roku 2021 začne už třetí sedmileté dotační období. Celkově dostaneme částku o 24 procent nižší než v tom předešlém. Také se sníží míra financování z EU na 55 procent z projektových nákladů, takže budeme potřebovat více vlastních prostředků ze státního rozpočtu. Přesto by na dopravu mohlo jít necelých 150 miliard korun. Evropská komise nás postupně připravuje na budoucnost, kdy už nedostaneme vůbec nic. Navíc nás tlačí používat takzvané finanční nástroje, něco jako "vratné zdroje", garance, půjčky, které můžeme používat opakovaně. Utlumování dotací nám prospěje, protože až nedostatek nás donutí lépe hospodařit s tím, co máme. Evropské dotace s sebou bohužel nesou zbytečnou byrokracii, jsme pod tlakem přísných pravidel, soustřeďujeme se na utrácení a efektivita investic je až v pozadí. To ale není kritika EU, to je víceméně náš interní problém. Po vzoru západních zemí potřebujeme začít využívat pokročilejší metody zadávání staveb a skončit s výběrem nejlevnějšího dodavatele u veřejných zakázek. To ovšem neradi vidí kontroloři dotací, protože nerozumí řízení staveb. Jsou to absurdní situace, nehledá se společné řešení, jde se do vzájemných meziresortních konfliktů. Nakonec tratíme všichni společně.

HN: Je podle vás při stavění silnic větší problém legislativa, nebo peníze, tedy financování od státu?

Dnes máme nevyhovující legislativu a relativní dostatek peněz. Pokud v příštích letech proběhne rekodifikace stavebního práva úspěšně, tak jak by měla, a procesy se urychlí, nastane doba, kdy nám budou chybět peníze. Letošní rozpočet resortu dopravy je kolem 100 miliard korun, příští rok to bude minimálně 70 miliard. Protože dnes příprava běží na plné obrátky, v příštích letech budeme mít připraveno více staveb, takže brzdou budou i peníze, hlavně u velkých staveb. Na druhou stranu jsme jednou z posledních zemí, které doposud nebyly schopny využít soukromé financování, takzvané PPP projekty. Takže o peníze bych se nebál, jen se budeme chovat jako vyspělé západní země. Na ministerstvu dopravy běží pilotní tendr na první úsek dálnice D4 modelem PPP, který postaví a zafinancuje soukromý investor. Tendru se účastní tři konsorcia, všechna mají velké mezinárodní investory, kteří mají tisíce kilometrů dálnic po celém světě. Nevidím v tom žádné riziko. Naopak, očekávám nápady a invenci.

HN: Jak vidíte budoucnost? Kam by se měly ubírat investice do dopravy?

Potřebujeme nové železniční tratě, protože ty stávající máme plné dnem a nocí. Rychlé spojení velkých měst ještě více podpoří ekonomický rozvoj, přinese více peněz z Prahy do regionů. Nakopne to další podnikání, přivede další investory, zvedne platy tam, kde k tomu teď není důvod. Pokud z Prahy do Brna pojedete 60 minut a vaše zpoždění se bude počítat na sekundy, ne na minuty, nebudete váhat se tam otočit na dopolední jednání. To bude platit nejen o Ostravě, Vídni, Bratislavě či Drážďanech, ale taky o Jihlavě a dalších městech na trati. Současná nejistota na rekonstruované dálnici D1 je paralyzující a stojí nás miliardy korun.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

