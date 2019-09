Opravíme, rozšíříme, zajistíme, dokončíme. Rok před krajskými volbami začala invaze ANO do regionů. V minulém týdnu byl Andrej Babiš s dalšími dvěma ministry na Karlovarsku, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dlel v Klatovech, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr životního prostředí Richard Brabec na Příbramsku.

Dalo by se říci − kvalitní marketingové akce. ANO moc regionálních osobností nemá, a tak Andrej Babiš a jeho ministři jezdí všude možně. A na vybraných záležitostech předvádí, že "to zařídí." Je to vlastně obživlá variace na kampaň před komunálními volbami, kde na billboardech vedle jednotlivých kandidátů na starosty a primátory stál Babiš a heslo oznamovalo, že dotyční mají číslo na jeho mobil. Vše se prostě zařídí z centra.

Například když Andrej Babiš karlovarské hejtmance Mračkové Vildumetzové před kamerami slíbil změnu na stavbě dálnice D6 na Karlovy Vary, v úseku, který měl být kvůli úsporám užší a mělo se tam jezdit jen 110 v hodině. "Řekněte těm úředníkům, že tu pitomost musí změnit," obrátil se teatrálně na ministra dopravy Kremlíka. Dalo se to samozřejmě zařídit standardně, ale tady šlo o to, uspořádat kvalitní inscenaci na téma "šéf to řeší přímo a hned". A povedlo se.

Leckdo si může stěžovat, že je to poněkud "putinovský" typ politiky, kdy panovník předvádí, jak v zájmu lidu vypeskuje neschopné úředníky. Jenže takhle současná politika funguje. Nestačí vést bitvy o rozpočtové miliardy, jako to dělá ČSSD, nebo se soustředit na kritiku porušování ústavy jako další strany. Pro politický úspěch je nutné srozumitelně předvádět akčnost a kontakt s realitou. A k tomu je nutný nejen kvalitní marketing, ale i píle a neúnavnost, což jsou kvality, které Babišovi a jeho lidem rozhodně nechybí. Je pravda, že vládní posty jim dávají výhodu, jenže je také fakt, že ji umí (na rozdíl od ČSSD) dokonale využívat. Přesně to je důvod, proč se preference ANO drží na třiceti procentech a proč může za rok vyhrát i krajské volby.

Související