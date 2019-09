Debata kolem pomníku maršála Koněva v Praze 6 je vděčné mediální téma pro konec prázdnin. Měřeno počtem zmínek překonává letní jistotu v podobě pumy, a to se šelma letos zaručeně objevila na Vysočině, v jižních Čechách, na Trutnovsku i na Vyškovsku. Ivan Stěpanovič se oproti tomu ani nehnul, nemusel pokynout ani rukou s kyticí šeříků, a přesto je z něj široce diskutovaný problém. Ruská agentura TASS dokonce v souladu se svými historickými postupy hlásí, že čeští občané posílají na ruskou ambasádu množství dopisů odsuzujících zakrytí pomníku. Kdyby to byla pravda, mohla by na celé události vydělat alespoň Česká pošta.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru Odebírat