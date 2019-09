V hluboké noci se uvnitř areálu sběrných surovin pohybuje skupina mužů. "Vy čtyři, co tady děláte? Vstoupili jste do střeženého prostoru. Okamžitě ho opusťte!" zní rázný mužský hlas odkudsi z reproduktoru. Hlas přitom nepatří strážnému, který by sběrnu hlídal. Na možné zloděje mluví operátor firmy Securitas. Na místě vůbec není, výkupnu kovů ale sleduje přes kamery, které mu obraz živě přenášejí na monitor v pražské centrále bezpečnostní agentury. Při ruce má mikrofon, jímž narušitele vybízí k odchodu.