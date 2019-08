Rozmáchnout se v zahraničí a nabídnout českým e-shopům dopravu zboží ještě dál plánuje logistická firma Zásilkovna. Od poloviny letošního roku vozí balíky do Ruska, pokryla všechny země Evropské unie a chystá se vstoupit do Spojených států. Lidé si tak budou moci koupit zboží v Česku po internetu a za několik dní si ho vyzvednout třeba v New Yorku.