Skoro všechno živé na Zemi přímo nebo nepřímo pohání Slunce prostřednictvím fotosyntézy − jde o trvale obnovitelný zdroj energie, který příroda vyvíjí a testuje už několik miliard let. Nabízí se proto možnost ji okopírovat. K nastartování fotosyntézy je potřeba jen sluneční světlo, voda a kysličník uhličitý, tedy "výrobní materiál" všude snadno dostupný a z obecného hlediska vlastně zadarmo. Pokud by se do přirozeného procesu podařilo vstoupit ve správných fázích a upravit jej nebo napodobit, bylo by možné z výchozích surovin získávat paliva (tj. uskladnit energii slunečního svitu na pozdější využití) nebo přímo elektřinu.