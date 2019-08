Přes prázdniny je s korunou ještě větší nuda než obvykle. Co tedy čekat, až léto skončí? Analytici v průměru čekají kurz koruny proti euru na čtvrtý kvartál ve výši 25,80. Obecně převažuje názor, že koruna zůstane v nejbližších čtvrtletích slabá či ještě mírně oslabí.

Tento názor zapadá do situace, kdy se kumulují vnější rizika. Všichni analytici berou v potaz veličiny, jako jsou velké riziko brexitu bez dohody, návrat debat o zavádění cel na dovoz automobilů do USA, hrozba hlubší recese v Německu a také možnost předčasných voleb v Itálii. Pokud toto vše nastane, finanční trh s tím do určité míry počítá. K brexitu v podstatě reálně dochází s tím, jak se delší období nejistoty zakousává do snížené aktivity firem.

Snad s výjimkou zmíněné Itálie a Německa vidím i velmi malou šanci pozitivního překvapení. Pokud tedy jako takovou možnost nezahrnu i nějaký víkendový tweet, jehož poločas rozpadu může být jen pár hodin. Na korunu může negativně zapůsobit také oslabení polského zlotého v případě pravděpodobné varianty negativního rozsudku pro polské banky ohledně hypoték denominovaných ve švýcarském franku. To by evropský soud měl rozhodnout rovněž na podzim.

Zmíněná rizika by mohla vést k oprášení myšlenky rozpustit část devizových rezerv ČNB. Ale v neprospěch koruny aktuálně mluví rovněž makroekonomická kritéria střednědobého charakteru. I s tím, jak nyní Česko hospodářsky dohání eurozónu, se naše cenové přibližování bude také v příštím roce pravděpodobně odehrávat pouze přes vyšší inflaci.

Související