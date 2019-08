Když Britové v referendu před třemi lety hlasovali o vystoupení z Evropské unie, těch několik málo zastánců brexitu v britské politické elitě slibovalo, v jak silném postavení jejich země vůči zbytku unie po svém odchodu bude. Hlásali, že si Británie zachová všechny výhody plynoucí z členství a zbaví se všech nevýhod. Státy EU se ještě budou doprošovat, aby to tak bylo, tvrdili. Třeba takový David Davis, prominentní zastánce brexitu: "Jen pár minut poté, co odhlasujeme brexit, budou šéfové německých firem klepat na dveře kancléřky Merkelové. A budou žádat, aby jim vyjednala přístup na britský trh," napsal na Twitteru. Davis kupodivu tento tweet ještě nesmazal. Je to totiž přesně naopak − šéfové britských firem klepou na dveře britského premiéra a dalších politiků a žádají, aby konečně dostali rozum.

