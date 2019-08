Turisté mohou za všechno! Vykoupí kdeco, člověk musí kvůli nim stát frontu, a vůbec tady dělají bordel. Totální frustraci vyjadřovala dáma vyššího věku v supermarketu na blíže neurčeném chorvatském pobřeží, které sice v létě čelí náporu turistů, soudě ale podle značného počtu pobřežních nemovitostí s cedulí "na prodej" je nenáviděná turistika také to jediné, co do regionu přináší peníze.

