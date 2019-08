Buďte hrdí a pyšní, jsme úspěšní, daří se nám skvěle. A jestli někdo říká, že je u nás něco v nepořádku, tak lže. Tak by se dal shrnout proslov Andreje Babiše k českým velvyslancům, kteří podle něj mají šířit pozitivní obraz země v zahraničí. Zajímavé. Ještě před dvěma lety tentýž Andrej Babiš portrétoval Česko málem jako válečnou zónu, kde vládne "nesnesitelná, propracovaná a zákeřná korupční hydra, která po více než 25 let dusí, parazituje a pomalu rozkládá celou naši zemi". Jistě, porada velvyslanců a volební manifest jsou jiné žánry. Ale rozpor ve stylu černá/bílá je do očí bijící. Copak se stalo, že se za dva roky Babišem veřejně prezentovaný obraz naší země otočil o 180 stupňů?

