Soukromí a svoboda pacientů na jedné a ochrana jejich zdraví proti nevhodné kombinaci předepsaných léků na druhé straně. V parlamentu probíhá přetahovaná o to, co má v Česku znamenat více. Na konci června Poslanecká sněmovna schválila sdílení elektronického lékového záznamu, díky němuž by měli lékaři a další zdravotníci včetně záchranářů získat detailní přehled o tom, jaké léky jejich pacient užívá. Senát ale poslancům novelu vrátil a s odvoláním na ochranu soukromí pacientů navrhuje její úpravu. Týká se lékárníků, kterým komplikuje přístup k záznamům. Rozuzlení by měla přinést zářijová schůze sněmovny.