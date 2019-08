Pravidla pro přivádění pracovníků z ciziny se od příštího týdne zjednoduší. Šest speciálních programů, kterými stát pomáhá firmám s příchodem zahraničních zaměstnanců, se sloučí do tří a pro všechny budou nově platit stejná pravidla. Od září se navíc také začnou zvyšovat roční kvóty pro příchod cizinců. Například Ukrajinců by nově mohlo do Česka za prací přijít až 40 tisíc.