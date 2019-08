Obyvatele Sao Paula nedávno vystrašil zvláštní úkaz. Kolem třetí hodiny odpoledne se největší město Brazílie zahalilo do tmy. Lidé nevěděli, co se děje, a na sociální sítě dávali fotky ztmavlé oblohy. Brzy ale odhalili důvod zvláštního "zatmění". Silný vítr přinesl do Sao Paula dým z hořícího amazonského pralesa, který je od tohoto města vzdálený zhruba tři tisíce kilometrů.