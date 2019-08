Do argentinských kin nedávno přišla hořkosladká komedie La Odisea de los Giles, tedy volně přeloženo Odysea naivních. Diváky vrací do turbulentního přelomu let 2001 a 2002, kdy hluboká krize v Argentině vyústila v tehdy vůbec největší státní bankrot v moderních dějinách. Novinka vypráví o peripetiích skupiny přátel, kteří se snaží v dobách krize protlouci, jak to jen jde. Společně se složí na nákup obilného sila, jenže právník a manažer banky je podvedou a lidé přijdou o všechno. Přesto se rozhodnou, že to jen tak nenechají, a své peníze nakonec získají zpět.