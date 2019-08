Když se narodí dítě, většinou s ním doma zůstávají ženy. Rodičovskou dovolenou přitom mohou čerpat i muži. Jejich počet se sice zvětšil, i tak jich je ale málo. Na 98 matek na rodičovské připadají jen dva. "O tom, že se na rodičovské vystřídáme, jsme začali uvažovat už od doby, kdy jsme plánovali založení rodiny. Přišlo nám to přirozené," říká Jaroslav Tík pracující v PR agentuře a dodává: "Myslím si, že to pomůže vztahu dítěte s rodičem. A byla by škoda, kdyby tu výsadu měla mít jen žena."