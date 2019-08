Snížit své účty za elektřinu a zároveň omezit takzvané světelné znečištění mohou obce, které se zbaví starých pouliční lamp. Od 1. září na to mohou získat až dvoumilionovou dotaci ze společného programu ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu. Stejně jako v loňském roce na to oba úřady vyčlenily 120 milionů korun. Nová osvětlení za to vloni pořídilo více než 150 obcí.