Pokud existuje nějaká shoda mezi ekonomy − v teorii i v náhledu na praktickou hospodářskou politiku −, pak v uznání důležitosti vzdělávání. Je mnoho věcí, na kterých se neshodneme (a je to dobře, četnost neshod svědčí o živosti oboru), ale v tématu dlouhodobé prosperity národa panuje vzácná shoda − klíčem k ní je vzdělanost. Přes to zkrátka "nejede vlak". Neexistují žádné koleje do lepší budoucnosti, které by uměly přeskočit vzdělání.

