Věra Jourová se před pěti lety stala eurokomisařkou vlastně náhodou. Jako tehdejší ministryně pro místní rozvoj jela na jednání do Bruselu zrovna v době, kdy vznikala Evropská komise pod vedením Jeana-Clauda Junckera. V předchozích komisích zasedalo velmi málo žen, a tak Juncker tlačil na členské země Evropské unie, aby mu do jeho komise vyslaly žen co nejvíc. "Bavila jsem se pak s Andrejem Babišem a říkala mu o tom. A on odvětil: No a nechcete to tedy dělat vy?" vzpomínala později Jourová. V tehdejší vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), v níž byl šéf hnutí ANO Babiš ministrem financí, zrovna zuřil spor, koho za Česko vlastně nominovat. Sociální demokraté navrhovali ekonoma Pavla Mertlíka, ANO zase svého europoslance a bývalého komisaře Pavla Teličku. Jourová, rovněž členka Babišova hnutí, se najednou objevila jako přijatelný kompromis. Juncker navíc naznačoval, že státy, které mu do komise vyšlou ženu, odmění tím, že jim přidělí nějaký vlivný resort.