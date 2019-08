Pohodlně se usaďte a počítejte s tím, že pozorné přečtení tohoto článku vám zabere zhruba deset minut. Pokud jej ale čtete přes den, je poměrně vysoká šance, že vás při jeho četbě něco nebo někdo vyruší. V práci se možná staví kolega, nadechne se k otázce a pak vám řekne: "Nenech se rušit, já se stavím za chvíli, jo?" Nebo vám někdo zavolá. Nebo napíše. Nebo vám přijde e-mail. Nebo si jen zkontrolujete Facebook…

Přiznám se: v dobách, kdy jsem intenzivně programoval, jsem pracoval v noci. Ne proto, že jsem divný, zvrácený nebo že se straním lidí. Je to jen a pouze proto, že v noci je naprostý klid. Nikdo vám nezavolá, nikdo vám neposílá zprávy, nerozptyluje vás televize ani nehrozí, že u vás zazvoní pošta, policie nebo jehovisti. Přes den po vás pořád někdo něco chce. A ne, opravdu to není "v pohodě" a ani "aby ses nezbláznil kvůli pár minutám" neobstojí. Dokud si to nezkusíte, neuvědomíte si, kolik drobných vyrušení za den zažijete. A pokud neděláte nějakou tvůrčí činnost, ani nezjistíte, kolik času ve skutečnosti takové běžné vytržení "na dvě minutky, pak zas můžeš pokračovat" zabere.