Po třech týdnech dovolené v tradičním letním sídle francouzských prezidentů Fort Brégancon se Emmanuel Macron opět vrací do práce. Čeká ho těžký úkol. Bude vyjednávat s odbory o podobě penzijní reformy. A to je téma, které ve Francii tradičně přitahuje velkou pozornost a dokáže dostat do ulic desítky tisíc demonstrantů.