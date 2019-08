Ve Finsku, v Nizozemsku či Estonsku jsou tarify s neomezenými daty běžnou součástí nabídek tamních operátorů. V Česku to dlouhé roky neplatilo, nyní se to ale začíná měnit. Už v červnu balíčky bez limitů zavedl Vodafone a přes léto je dočasně nabízí T-Mobile. Druhý ze zmíněných operátorů tento týden potvrdil, že s neomezenými daty počítá i nadále, od září je zařadí do svých ceníků.