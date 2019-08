V příštím roce by měly začít fungovat jednotné jízdenky na železnici. Na celou železniční síť je stát plánuje zavést od prosince 2020. Postupně by se jízdenky měly rozšířit i na autobusové spoje.

Systém jednotných jízdenek by měl vyřešit současnou situaci, kdy si cestující musí kupovat samostatné jízdenky podle dopravce, se kterým právě jedou. Pokud tedy pasažér nyní během cesty využije spoje více dopravců, musí mít i více jízdenek. Jednotný tarif nastavený státem umožní cestovat s více dopravci na jednu jízdenku. V první fázi stát připravuje jednotný tarif pro cestování po železnici, později by se měl rozšířit například i na spoje integrovaných dopravních systémů, tedy i na autobusy.

Spuštění systému bude postupné, a to od zkušebního provozu na vybraných tratích až po jeho rozšíření na plnou síť. To by mělo nastat s platností nového jízdního řádu, který začne platit v prosinci 2020. Dřívější spuštění tarifu pro celou síť není podle úřadu možné z legislativních důvodů. Zatím také není jisté, zda budou jízdenky platit i na komerčních linkách, nebo jen na spojích, které si objednává stát či kraje.

V současnosti jsou programovány jednotlivé funkce systému, například prodeje a výdeje jízdních dokladů, jejich vracení a uplatňování práv z přepravní smlouvy či vypořádávání nároků mezi dopravci. Vedle toho se řeší například také daňové otázky, které jsou podle ministerstva rovněž velmi komplikované.

Soukromí dopravci i přes zavedení jednotného tarifu budou moci i nadále nabízet vlastní jízdenky, které mohou být i cenově výhodnější. Budou však vázány pouze na spoje daného dopravce, jako je tomu nyní.

Jednotný tarif bude nabízet několik druhů jízdenek. Vedle základních, které bude moci pasažér využít na cestu mezi dvěma železničními stanicemi, dále také zpáteční, traťovou, tedy neomezené cestování na dané trati, a síťovou, umožňující neomezené cestování po celé železniční síti.

Se zavedením jednotného tarifu počítá i návrh novely zákona o drahách, který aktuálně řeší Poslanecká sněmovna. Novela by mimo jiné měla dopravce zavázat k uznávání jednotných jízdenek. Pětiletý provoz bude stát 254 milionů korun.