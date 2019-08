Ministerstvo obrany jednostranně odstoupilo od kupní smlouvy se společností SVOS Přelouč na nákup vozidla Perun pro speciální síly. Bojová vozidla neprošla vojskovými zkouškami, když nesplnila 85 procent hodnocených kritérií. Firma výsledek zkoušek odmítá.

Vojáci z 601. skupiny speciálních sil měli získat za 94,5 milionu korun čtyři vozidla. Původní termín dodávky byl loňský listopad, vojskové zkoušky, při nichž armáda zjišťuje, zda vozidla vyhovují jejím požadavkům, se ale nepodařilo dokončit a uskutečnily se až letos v polovině roku.

"I přes vstřícný krok ze strany velení Armády ČR spočívající v prodloužení termínu vojskových zkoušek výrobce bohužel nedokázal dodat vozidlo s parametry, ke kterým se písemně zavázal," uvedl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

85 procent hodnocených vojskových zkoušek vozidlo Perun nezvládlo.

Vojskové zkoušky se konaly od 23. července do 7. října 2018, později byl termín zkoušek prodloužen do letošního 30. června. "Ani do tohoto termínu však nebylo dosaženo požadovaného výsledku a vozidlo nevyhovělo v 85 procentech hodnocených zkoušek. Včetně hodnocení parametrů, které mají zásadní vliv na spolehlivost vozidla jako celku v bojovém nasazení a na ochranu života posádky," uvedl Pejšek.

Podle vyjádření ministerstva byli u celého průběhu vojskových zkoušek včetně dílčích přítomni odborní zástupci dodavatele, kteří nikdy obsah, formu a způsob provedení zkoušek nerozporovali. Ministerstvo firmu s výsledkem zkoušek seznámilo v polovině července a 9. srpna od kupní smlouvy jednostranně odstoupilo. V tendru z roku 2017 byl SVOS jediným nabízejícím, který se zavázal splnit požadavky ministerstva na dodání čtyř strojů.

Firma je přesvědčena, že vozidlo parametry ministerstva plní. V prohlášení uvedla, že to potvrzují protokoly ze zkoušek i měření. Průběh vojskových zkoušek považuje SVOS za nestandardní a neodpovídající závazným předpisům ministerstva. Firma uvedla, že se chce hájit právní cestou s cílem dokončit vojskové zkoušky v souladu s kupní smlouvou. Hájí se například tím, že upravila vozidlo nad rámec smlouvy podle požadavků armády na své náklady tak, aby plně odpovídalo poznatkům ze zkoušek pro plánované bojové použití včetně zvýšení ochrany posádky.