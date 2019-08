Už měsíce je známé, že se Jennifer Anistonová či Steven Spielberg pustí do boje s Mandaloriany, zástupci bájného národa válečníků z filmového univerza Hvězdných válek. Nyní ale vyšlo najevo, že Apple, který známá jména Hollywoodu angažoval do projektu své nové internetové televize, nechce nechat nic náhodě a do války o stamiliony internetových diváků se raději vydá s předstihem nejspíš už v září.