Zdálo by se, že Boris Johnson je v neobyčejně svízelné situaci. To by ovšem platilo v případě, že by na žebříčku priorit britského premiéra byla nejvýše starost o osud brexitové Británie. O tom ale lze pochybovat. Spíš to vypadá, že Johnsonovým primárním cílem je udržet sebe a Konzervativní stranu u moci.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru Odebírat