To je záhada. Jak je možné, že kdysi velká, vládní a jediná přiznaně levicová demokratická strana tak strašně uvadá, když působí v zemi plné sociálních demokratů. No opravdu. Vezměte si třeba zvýšení minimální mzdy. Je to jeden z hlavních bodů programu ČSSD. Podle TNS Aisa ho v Česku žádá 82 % lidí. Nebo další bod programu: "Přesun hlavního podílu daňové zátěže ze zaměstnanců na velké firmy a jejich majitele". Podle CVVM je 57 % lidí pro to, aby bohatí odváděli vyšší daně než lidé s nízkými platy a mzdami. Většina. Nebo vyšší porodné, novomanželské půjčky, garantované ceny energií, nižší daně pro malé a střední podnikatele, nižší DPH pro základní potraviny… Všechno jsou to klíčové body politiky české sociální demokracie a chce je většina Čechů.

