Podél horské silničky, která vede přes lokalitu Myslivny poblíž Božího Daru na Karlovarsku, se táhne řídký les s řadou zakrslých smrků. "Jak je jeleni stále okusují, tak zůstávají malé. A listnáč tu vůbec nemá šanci, zničí ho okamžitě," říká správce lesů města Boží Dar Karel Picura. Po pás či jen o něco vyšších stromů je tu víc. "Tenhle by měl být ve svém věku o metr vyšší, možná o dva," ukazuje lesník. Další, jinak hustý smrk, má sotva výšku vánočního stromku. "To už je zhruba dvacet let starý kus, normálně by už měl být vysoký několik metrů, vzrostlý, jenže kvůli stálému okusu takhle zakrněl," vysvětluje Picura. Jak dodává, část lesa složená jen z oslabených smrků je výrazně náchylnější na škůdce a kalamity a vytváří i pro širší okolí riziko do budoucna.