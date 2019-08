Když bylo Pavlu Sobotkovi dvanáct, seděl s uchem přilepeným k rádiu a napjatě poslouchal zprávy o prvním letu člověka do kosmu. Když mu bylo dvacet, probděl celou noc u televize a sledoval zpravodajství z přistání Apolla 11 na Měsíci. Jako vyučeného soustružníka, který pracoval v brněnské Tesle, ho prý ani nenapadlo, že by i on mohl jednou přispět k poznání vesmíru. Přesně to se ale děje.