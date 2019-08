Svět oběhla zpráva, že třetí největší dánská banka nabízí hypotéku se záporným úrokem. To znamená, že každá měsíční splátka sníží dluh o víc, než kolik dlužník opravdu zaplatil. Bance se to i tak vyplatí, protože (kromě nezmiňovaných poplatků) vydělá na úrocích. Ano, i na záporných, protože když stejný milion, jaký mohla půjčit zájemci o hypotéku, uloží u centrální banky (a to při přebytku hotovosti musí), přijde za rok hned o 6500 korun. A brzy může být, z hlediska bank, i hůř.

