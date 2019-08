K zemi se řítí zbloudilá kometa. Jako první na ni upozorní mladý pubescent. Zbývá pár let do srážky. V jisté malé zemi se rozhoří vášnivá debata. Netýká se však komety. Lidé se přou, kolik je chlapci let, co jí k obědu, kdo ho platí, proč se tak divně oblíká, proč místo koukání na nebe raději nekouká na televizi nebo jestli náhodou není nějak postižený. Všichni křičí, aby neslyšeli, co říká. Nedává to samozřejmě žádný smysl. Kometu nezajímá, co si lidé myslí o onom chlapci.

