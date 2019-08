Zatímco v polovině 90. let se začali do Česka poprvé vracet vlci a žili pouze v Beskydech, dnes už se pohybují skoro v každém pohoří. Ochránci přírody optimisticky předpokládají, že se v přírodě udrží. Trápí však pastevce, kterým chráněné šelmy ohrožují stáda ovcí. Za usmrcené kusy dostávají finanční kompenzaci, to jim ale nestačí.