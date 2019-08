Petr Füzék, vedoucí elektromobility a alternativních paliv, W.A.G. payment solutions

Přibližně 700−900 km dlouhou cestu do Chorvatska k moři absolvuje každý rok v průměru více než 800 tisíc Čechů, přičemž nejčastěji volí právě cestu autem. S elektromobilem kategorie rodinného kombi by cesta vyžadovala ideálně dvě zastávky kvůli dobíjení, které by dohromady zabraly kolem 1−2 hodin. Rakousko i Slovinsko již disponují poměrně hustou a kvalitní dobíjecí infrastrukturou. Problematické je ale samotné Chorvatsko s pouze několika desítkami rychlodobíjecích stanic především na pobřeží. My Češi tedy čekáme primárně na Chorvatsko, které bude připravené v horizontu příštích dvou až tří let. Poté taková cesta, za využití námi připravovaného celoevropského platebního a navigačního systému, nebude žádný problém.