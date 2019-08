Pamětníci z řad diváků a umělců, ale i lidé, kteří festival Woodstock na vlastní kůži nezažili, přijeli na víkend do amerického Bethelu přesně 50 let po konání legendární hudební přehlídky. Ta se stala symbolem éry hnutí hippies i protestem proti válce ve Vietnamu. Vzpomínkový festival se konal od čtvrtka do neděle na stejném místě a ve stejných datech jako před půl stoletím. Festival se měl v roce 1969 uskutečnit ve Woodstocku, po protestech místních lidí se však akce musela přesunout na náhradní místo zhruba do 70 kilometrů vzdáleného Bethelu. Na letošním výročním festivalu zahráli například Carlos Santana nebo Ringo Starr.

