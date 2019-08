Lidé se analytiků čím dál častěji ptají, kdy že už přijde ta recese. Čistě historicky vzato je ta otázka vcelku na místě: průměrná délka období expanze, kdy každé další čtvrtletí je lepší než to předchozí, činí v Česku tři roky. Nynější období dobrých časů trvá v Česku už pět let, přesluhuje tedy o plné dva roky. A třeba v takových Spojených státech činí průměrné trvání expanze necelých pět let, ale ta aktuální trvá už celou dekádu.

