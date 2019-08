Kdyby média neměla šestnáctiletou švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou, musela by si ji snad vymyslet. V posledních měsících a týdnech je její jméno spolehlivým magnetem na čtenářský zájem. Poznáte to i podle toho, kolik pozornosti jí věnují různé konspirační weby a alternativní internetové stránky, které přicházejí se zaručenými zprávami o tom, kdo má z Thunbergové prospěch a jaká je pravda "za oponou". Navenek její stávky za zlepšení klimatu vypadají jako dobře zaplacená kampaň, skutečnost je ale jednodušší: jste to vy, kdo ji pomáhá živit.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru