Tento týden by měl být klíčový pro řešení situace kolem místopředsedy ČSSD Michala Šmardy, kterého prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat ministrem kultury. O předehru k sérii jednání se po návratu z dovolené postaral premiér Andrej Babiš. "Já říkám za sebe, s tímhle pánem já ve vládě nebudu. Takže to není už dneska problém pana prezidenta, je to i můj problém," uvedl Babiš na adresu Šmardy už v pátek pro televizi Prima.

Prezident Zeman ve středu oznámil, že Šmardu jmenovat ministrem kultury nechce, protože má výhrady k jeho odborným kompetencím. Požádal proto Hamáčka, aby přišel s jiným kandidátem. A zastánce našel i v premiérovi. "Já sdílím stejný názor jako pan prezident, že pan Šmarda hlavně po svých nespočetných mediálních vystoupeních není dobrý kandidát," uvedl Babiš. Dodal, že má obavu, že by Šmarda ve vládě jen kritizoval.

"Je trochu překvapení, že pre­miér Babiš, který prezidentovi Michala Šmardu sám navrhl, teď najednou změnil názor. Předpokládám, že platí dohoda a čestné slovo chlapa, že si nebudeme kádrovat vlastní ministry. ČSSD trvá na dodržení koaliční smlouvy a ústavy," reagoval Hamáček na Twitteru. Doplnil, že jen tak může fungovat vzájemná spolupráce. "V pondělí se sejdu s premiérem, očekávám od něj řešení. Do té doby platí, že nebudu nic vzkazovat přes média," doplnil.

Šéf hnutí ANO v neděli v rozhovoru pro server iDnes.cz uvedl, že si přeje pokračování koaliční vlády s ČSSD, zopakoval ale, že bez Šmardy. Pokud chce Šmarda sociál­ním demokratům pomoci, měl by se kandidatury vzdát, míní Babiš. "A ať ČSSD přijde s jiným jménem a projedná to se mnou podle ko­aliční smlouvy," uvedl.

Babiš se kvůli výměně ministra kultury setká se Zemanem v úterý v Lánech. Jak avizoval Hamáček, předcházet by tomu měla jeho dnešní schůzka s premiérem. Ten uvedl, že se celá situace musí vyřešit tento týden.

ČSSD podle názoru premiéra už pochopila, že další trvání na místopředsedovi strany Šmardovi je nesmyslné, stejně jako celá kauza s výměnou ministra kultury. "Předpokládám, že změní názor," konstatoval Babiš.

Spor o nového ministra trvá čtvrt roku. Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu premiéra odvolal ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Ve středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury.

Podle opozice či ústavních právníků si Zeman počíná protiústavně, základní zákon mu nedává možnost návrhu na jmenování ministra nevyhovět. Hamáček řekl, že ústava nezná možnost, podle které by prezident mohl hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra. ČSSD dlouhodobě trvá na Šmardovi právě s odkazem na koaliční smlouvu. Pokud by si nemohla sama vybírat své zástupce ve vládě, nemá podle ní účast v koalici smysl. Předsednictvo ČSSD vybavilo Hamáčka mandátem, aby při vyjednávání mohl rozhodnout i o odchodu strany z vlády.