Do roku 2018 stačilo firmě podat čestné prohlášení, že spadá do kategorie malých a středních podniků. Pak snadno dostala dotaci z evropských peněz, určenou pro malé podnikatele. Tato prohlášení nikdo neověřoval až do chvíle, než Evropská komise zjistila, že ne všechna jsou pravdivá. A tok peněz vloni v dubnu pozastavila. Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) určený zejména pro malé firmy od té doby platí stát. Už vyplatil 17 miliard korun.