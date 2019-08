Nejmenší evropské plemeno skotu

Poprvé na Zemi živitelce uvidí návštěvníci nejmenší evropské plemeno skotu dexter, což je trpasličí verze irského plemene kerry. Plemeno dexter vzniklo v Irsku a má asi poloviční velikost tradičního hereforda a jednu třetinu velikosti holštýnského skotu. Krávy mají v dospělosti hmotnost 270 až 350 kilogramů, výjimečně až 450, býci váží v dospělosti do 500 kilogramů. Výška v kříži je u krav v rozmezí 91 až 112 centimetrů, u býků 96 až 121 centimetrů. Nejrozšířenější barvou je černá, ale také červená či šedá. Krávy produkují až 9,5 litru mléka za den o tučnosti kolem čtyř procent, plemeno má ale také vynikající masnou užitkovost. Je to skot dlouhověký a nenáročný, populární zvláště v malých domácích chovech. Plemeno dexter se do Česka dostalo v první polovině roku 2012 z Dánska díky firmě Jihočeský chovatel a herci Karlu Rodenovi. Ten toto plemeno chová na své zemědělské usedlosti ve středočeském Skrýšově a v Budějovicích jej také osobně předvede.