Když dojde invence na další a další pokračování, úspěšné filmařské ságy i televizní seriály se někdy vrací hluboko do minulosti před dobu, kdy se odehrál základní příběh, který diváky zaujal. Svůj prequel, jak se ve filmové hantýrce říká, by mohli mít i mexičtí Narcos. Jenže tenhle příběh by nebylo snadné odvyprávět. S nadsázkou řečeno: v Mexiku se totiž dodnes nedohodli ani na tom, zda stát stvořil organizovaný zločin, nebo organizovaný zločin stát.