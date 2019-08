Trochu lepší špunty do uší

Sony se svými sluchátky WH-1000XM3 vyhrálo náš nedávný test sluchátek s aktivním rušením okolního hluku, aby vzápětí začalo prodávat vedle velkých mušlí také miniaturní špunty s podobným označením WF-1000XM3. In-ear sluchátka Sony s cenou kolem 6500 korun mají také funkci aktivního potlačení zvuků z okolí uživatele, ale jsou menší a skladnější díky true wireless, tedy zcela bezdrátové konstrukci. Aktivní špunty se kvůli menší výdrži mezi pěti až šesti hodinami nehodí pro cestovatele v letadlech, ale těm, kteří si chtějí něco pustit při dojíždění do práce, postačí. Dalších 18 hodin energie získají sluchátka z pouzdra, přičemž rychlé desetiminutové nabíjení je oživí na hodinu a půl.

Chromebooky s virtuálními plochami

Poslední systém pro Chromebooky, které se prodávají hlavně v USA, například značky Acer, podporují virtuální pracovní plochy. Foto: archiv výrobce

Google v Česku Chromebooky moc nepropaguje, ale v USA mu s jejich prodejem pomáhá i popularizátor vědy "The Sience Guy" Bill Nye. Počítačce s jednoduchým systémem Chrome OS, který vychází z prohlížeče Google Chrome, lákají vysokou úrovní bezpečnosti, svižným chodem i na slabším hardwaru a častými aktualizacemi, které probíhají automaticky. Do Chrome OS přidal Google nejprve možnost spouštět mobilní aplikace. Nyní, ve verzi 76, konečně dodal i podporu virtuálních pracovních ploch. Ty ocení hlavně pokročilejší uživatelé, kteří chtějí mít například oddělené soukromé a pracovní dokumenty a aplikace.

Celý vesmír ve virtuální realitě

Poslední update hry No Man’s Sky, který vyšel tento týden, přidává možnost projít si celou hrou ve virtuální realitě na PC i PlayStation 4. Foto: archiv výrobce

Hra No Man's Sky před třemi lety vyvolala obrovské zklamání, když nedokázala naplnit velká očekávání hráčů. Vesmír se statisíci počítačem generovaných planet působil prázdným dojmem. Tvůrci se nevzdali a vydali několik aktualizací, které hru zásadně proměnily. Přidali také příběhové mise nebo možnost hrát ve více lidech. Tento týden vyšel zatím největší update, který přidává i možnost projít celou hrou ve virtuální realitě na PC i PlayStation 4. Designéři studia Hello Games navíc přepracovali celý úvod do hry. Vylepšený No Man's Sky si rozhodně zaslouží druhou šanci.

Související