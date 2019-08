O psychologii se říká, že je oborem s dlouhou minulostí − zájem o duši je starý jako lidstvo samo −, ale krátkou historií. To samé se dá říct i o psychometrice, která se duši snaží změřit. Její vědecké počátky sice spadají až do 19. století, první záznamy o testování duševních schopností lidí jsou ale o více než čtyři tisíce let starší. Už ve staré Číně okolo roku 2200 před naším letopočtem používali ústní zkoušky při výběru státních úředníků a rovněž probíhalo jejich pravidelné přezkušování.