Hudební fanoušci v těchto dnech opět aplaudují legendárnímu Ringo Starrovi. Ten 7. července oslavil 79. narozeniny. Už v březnu však vyrazil na koncertní turné po Japonsku, Kanadě a USA. Šňůru zakončí v září vystoupením v losangeleském Greek Theatre. Na snímku středeční koncert ve filadelfské opeře. Ringo a jeho All Starr Band na turné zároveň slaví 30 let společného hraní. Ze slavných Beatles, kde Ringo bubnoval, dodnes koncertuje také Paul McCartney (76). John Lennon byl ve svých čtyřiceti letech v roce 1980 smrtelně postřelen duševně nemocným mužem. A George Harrison v roce 2001 podlehl rakovině plic, bylo mu 58 let.

Související