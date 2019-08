◼ Televize

Nejsilnější hlas

HBO, od úterý 13. srpna

Tento týden začala česká HBO vysílat a na placeném portálu HBO GO nabízí první epizody seriálu Nejsilnější hlas. Inspiroval jej bestseller o Rogeru Ailesovi, zakladateli americké televize Fox News, který měl blízko k Republikánské straně. Ailese hraje Russell Crowe z Gladiátora. Režíruje Stephen Frears, autor Královny nebo Božské Florence.

◼ Nový cirkus

Letní Letná

Letná, Praha, do 1. září

Celý víkend budou na pražské Letné účinkovat hosté 16. ročníku festivalu nového cirkusu. Kanadský soubor Alfonse, v němž všichni muži nosí plnovous, představí muzikál se zemitou hudbou Tabarnak, který se odehrává ve vesnickém kostele. Cirque Aital nabídne tradiční drezuru koní. Zapojení zvířete do představení je ale prý velmi současné.

◼ Festival

Hip Hop Kemp

Hradec Králové, do 17. srpna

Největší hiphopová přehlídka ve střední a východní Evropě začala ve středu a skončí nad sobotním ránem. Z hvězd ještě vystoupí šestadvacetiletý Američan narozený na Jamajce jménem Masego nebo duo Earthgang z Atlanty ve státě Georgia. Opět dorazí slovenský Kontrafakt, který zatím nevynechal žádný z 18 ročníků festivalu, a z Čechů třeba Smack nebo Pio Squad.

◼ Výstava

Václav IV.

Pražský hrad, do 3. listopadu

Místa spojená s životem Václava IV., uměleckořemeslné práce gotiky 14. a 15. století, architekturu či liturgické předměty představuje výstava, která je od pátku k vidění v Císařské konírně na Pražském hradě. Připomíná 600. výročí úmrtí tohoto českého a římského krále, syna Karla IV.

◼ Televize

Mindhunter

Netflix, od 16. srpna

Krimiseriál Mindhunter, produkovaný režisérem Davidem Fincherem, předloni patřil k nejskloňovanějším ve výročních anketách. Nyní Netflix zveřejnil druhou řadu. Opět se dívá do hlavy nejbrutálnějším sériovým vrahům. Zatímco první řada se odehrávala v 70. letech minulého století, ta nová je zasazena do konce dekády. Točí se okolo vražd ve státě Atlanta, kde bylo během dvou let zabito 28 dětí i dospělých. Nevyřešený případ policie letos znovu otevřela.

◼ Výstava

Jiří Slíva

Západočeská galerie v Plzni, do 25. srpna.

Kreslíř Jiří Slíva ztvárňuje Franze Kafku tak často, až jsou jeho portréty možná známější než dobové fotografie slavného spisovatele. Vedle Kafky se dvaasedmdesátiletý přední český ilustrátor a humorista rád zaobírá jazzem, vínem či kávou. Žádné z témat nechybí na aktuální výstavě v Plzni.

◼ Televize

Boj o moc II

HBO, od pondělí 12. srpna

Druhou novinkou HBO z tohoto týdne je nová řada satirického seriálu Boj o moc, anglicky Succession. V této frašce o eskapádách miliardářské smetánky Brian Cox ztvárnil mediálního magnáta, alfa samce, který už sice ztrácí sílu, ale před jeho pohledem se třesou zaměstnanci i vlastní děti.