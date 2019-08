Firmu Ikea v Česku řídí ani ne rok a už má téměř naplánováno, jak bude švédská nábytkářská jednička v budoucnu v Česku vypadat. Mounia El Hilali přišla do Prahy z Paříže a ráda by firmu, která má své obchodní domy většinou na okrajích měst, přiblížila centrům. Prvním pokusem o lepší dostupnost byl takzvaný Ikea Point, který společnost loni vybudovala v Praze na Václavském náměstí. Jde o dočasný malý obchod, takzvaný pop-up, kde firma otestovala několik nových služeb, které pak zavede i do běžného provozu obchodních domů.