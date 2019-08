Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sdělil veřejnosti, že platy se příští rok nezvednou o jím slibovaných pět procent, ale jen o dvě až tři. Pohlédneme-li na současnou inflaci dosahující bez jedné desetiny tří procent, mělo by to znamenat, že nárůst by měl tak tak pokrýt znehodnocování peněz.

