Animovaný film Dcera, dílo Darji Kaščejevové z pražské FAMU, se dostal mezi tři finalisty studentských Oscarů. Byl vybrán v konkurenci 1615 snímků. Režisérka s ním sklidila už několik festivalových úspěchů. V případě vítězství by česká kinematografie navázala na úspěch Jana Svěráka s filmem Ropáci, který Americká filmová akademie ocenila jako nejlepší v roce 1989.

Ve finále studentské soutěže se Dcera, vyrobená producentskou společností Maur Film, utká s německým krátkým filmem Love Me, Fear Me a francouzským The Ostrich Politic. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 17. října v Los Angeles.

Snímek Dcera získal nejvyšší ocenění Křišťál na francouzském festivalu v Annecy a v tomto týdnu i hlavní cenu na festivalu v australském Melbourne MIFF. "Je to velká pocta pro FAMU, pro Českou republiku a samozřejmě pro mě. Tento úspěch pro tvůrce nastavuje laťku vysoko a povzbuzuje mě pracovat s ještě větším nasazením," říká třiatřicetiletá ruská režisérka, jež v Moskvě vystudovala klavír a hudební režii.

5 tisíc dolarů činí grant při zisku hlavní "zlaté" ceny studentských Oscarů od americké Akademie filmového umění a věd.

Používá anglickou transkripci svého jména Daria Kashcheeva a v Praze má na kontě snímky rozličného ladění − Vítr správným směrem, V popelnici, Oása, To Accept, Praha očima cizinců.

Její bakalářská práce Dcera vypráví o dívce, která v sobě schovává vzpomínku na bolestnou událost. Jako malá holčička přinesla domů ptáče a otec její pocity a touhu po pochopení v návalu starostí nezaznamenal. Děvče to vnímalo jako lhostejnost a uzavřelo se do vnitřního světa. Od tohoto okamžiku se vzájemně začali vzdalovat a už dospělá žena není schopna projevy náklonnosti ze strany rodiče přijmout. Otec trpící pocitem viny se snaží získat zpět ztracený vztah.

Film má unikátní výtvarnou formu. Pomocí pohyblivé ruční kamery, což je u loutkového filmu značně komplikované, docílila Kaščejevová velmi realistických záběrů. Sama říká, že raději snímá loutky kamerou, než aby vytvářela animaci v počítačovém 2D prostředí.

Do letošního semifinále studentského Oscara se společně s Dcerou probojoval také dětský loutkový film Pouštět draka Martina Smatany. "Jsem velmi pyšný na úspěchy katedry animované tvorby. Toto je vyvrcholením dlouhodobého úsilí, které se v posledních letech projevuje úspěchy na filmových festivalech a řadou ocenění," prohlásil děkan FAMU Zdeněk Holý.

Student Academy Awards uděluje od roku 1972 americká Akademie filmového umění a věd. Prozatím ji získal jen jeden český školní film − mockument (fiktivní dokument) Ropáci, absolventský snímek Jana Svěráka, jenž se později stal etablovaným režisérem převážně hraných rodinných filmů. V roce 2017 se do semifinále dostal film Furiant režiséra Ondřeje Hudečka.