Podnikatel a třetí nejbohatší Čech Karel Komárek už se nechce spoléhat jen na loterijní byznys kolem Sazky, dodávání ropy a plynu v rámci firmy MND nebo na prodej zájezdů přes cestovku Fischer. Dalším pilířem jeho skupiny KKCG se stává IT byznys. Komárek proto nyní své vybrané technologické firmy, zabývající se vývojem softwaru či prodejem počítačového vybavení, spojuje do nového holdingu. Ten ještě nemá jméno, co mu ale nechybí, jsou velké ambice.